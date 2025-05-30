İlkokulda Korku Dolu Anlar… Veliler Birbirine Girdi

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde bulunan bir ilkokulda düzenlenen okuma bayramında ortalık karıştı. Sahne sıralaması ve yer alma konusunda anlaşmazlık yaşayan bazı veliler arasında tartışma çıktı.

KORKU DOLU ANLAR

Kadın veliler, saç saça baş başa birbirine girerken, diğer katılımcılar da korku dolu anlar yaşadı. Çıkan tartışma güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. 1. sınıf öğrencilerinin sahne aldığı törende yaşanan cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA