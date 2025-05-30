Dolu ve Hortumun Vurduğu Bölgede Yaralar Sarılıyor

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan dolu ve hortum felaketi, tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Meydana gelen dolu felaketine ilişkin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan yaban mersini üreticisi Burçak Uysal, yaşadığı korkuyu anlattı. Yanköy Mahallesi'nde yer yer ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ürünlerinin ciddi zarar gördüğünü "Felaket yaşıyoruz burada” ifadelerini kullandı.

Uysal, "Dün çok büyük dolu felaketi yaşadık. Normal bir dolunun en fazla 15 dakika sürmesi beklenirken, kamera kayıtlarımız yaklaşık 45 dakika kaydetti. Dünyada bile en son 1985 yılında 85 dakikayla rekor olarak kayıtlara geçmiş. Yaşadığımız felaket de dünyada kayıtlara geçebilecek boyuttaydı. Aralıksız 40-45 dakika sürdü. Arabalarımızın camları patladı, insanlar kapalı alanlara geçmekte çok zorlandı. Kayıplar yaşamaktan korktuk. İnanılmaz derecede hasarımız mevcut. Dolu tüllerimiz çöktü. Meyve inanılmaz zayiat vermiş durumda. Bu sene çiftçi çok şey yaşadı. Don tehlikesi yaşamıştık. Tam en verimli zamandayken böyle bir felaket atlattık. Can kaybı olmadığına şükrediyorum" diye konuştu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgede ön hasar tespit çalışmalarına başladı. Özellikle Yanköy, Eskiyürük, Şatırlı, Töngüşlü, Zırlankaya, Büğüş, Tekke ve Alacami mahallelerinde hasar gördüğü belirlenen alanlarda inceleme yapıldı. Seraların yanı sıra açıktaki meyve ağaçlarının da zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: DHA