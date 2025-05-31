Nallıhan’da Çöp Kamyonu Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir temizlik işçisi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı.

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Nallıhan’da Çöp Kamyonu Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Ankara-İstanbul kara yolu Sobran Mahallesi yol ayrımında bugün saat 10.30 sularında trajik bir kaza meydana geldi. Nallıhan Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan temizlik işçilerinden T.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, E.K. adlı işçi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı E.K.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nallıhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Ankara Trafik kazası
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