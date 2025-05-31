Gemlik’te Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Bursa’nın Gemlik ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak sigara üretimi yapılan üç ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda büyük miktarda üretim malzemesi ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gemlik’te Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından kaçak sigara üretimine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak sigara üretimi yapıldığı belirlenen üç ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, 80 bin adet tütün basılı sigara, 301 bin 400 adet makaron, 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 adet boş sigara kutusu, 4 bin 800 adet sigara filtresi, 10 adet elektronik sigara basma makinesi, 4 adet kompresör ve 2 adet hava makinesi ele geçirildi. Üretim tesislerinin V.A. (43), A.A. (43), E.O. (54) ve M.T. (52) adlı şahıslara ait olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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