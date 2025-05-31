Beşiktaş’ta Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yola savrulan sürücüler yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş’ta Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde bugün saat 10.30 sularında trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş yönüne seyir halinde olan 34 NAL 106 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen 34 MZY 238 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kaza nedeniyle Çırağan Caddesi’nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Motosikletlerin yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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