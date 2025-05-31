Erzurum'da 10 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonda 10 adet 9 mm çapında ruhsatsız Browning ve MP92 marka tabanca ile 10 adet şarjör ele geçirildi.

Erzurum'da 10 Adet Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 10 adet 9 mm çapında ruhsatsız Browning ve MP92 marka tabanca ile 10 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olay şüphelisi 1 şahıs gözaltına alındıktan sonra adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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