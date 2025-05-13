Naci Görür'den Büyükçekmece Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: 'Stres Alanları Değişiyor'

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükçekmece’de sabah 07.18’de meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Görür, ‘Bu zonda stres alanları değişimleri devam ediyor’ diyerek uyardı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Naci Görür'den Büyükçekmece Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: 'Stres Alanları Değişiyor'

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen deprem İstanbulları sokağa dökmüş ve büyük bir panik yaratmıştı. Gözlerin çevrildiği İstanbul’da bu sabah bir deprem daha meydana geldi.

Naci Görür'den Büyükçekmece Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: 'Stres Alanları Değişiyor' - Resim : 1

4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD’ın aktardığı bilgiye göre Büyükçekmece’de sabah 07.18'de 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği ise 6,84 kilometre olarak ölçüldü.

Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Marmara Denizi, derinliğini ise 13,6 kilometre olarak açıkladı.

İstanbul için devamlı kentsel dönüşüm, dirençli kent çağrısı yapan Prof. Dr. Naci Görür, 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında yeni bir paylaşım daha yaptı.

Naci Görür'den Büyükçekmece Depremi Sonrası Korkutan Uyarı: 'Stres Alanları Değişiyor' - Resim : 2

'DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR'

Sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Naci Görür ‘Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alanların değişimleri devam ediyor’ dedi.

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