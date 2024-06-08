İstanbul'dan akın akın geliyorlar, yoğunluk başladı: Adeta ziyaretçi akınına uğruyor!

İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'da mora bürünen tarlanın ilk misafirleri İstanbul'dan oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan lavanta tarlalarında yoğunluk oluştu.

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İstanbul'a yaklaşık 140 kilometre uzaklıkta bulunan Tekirdağ'da havaların ısınmaya başlamasıyla lavanta tarlaları mor renge büründü.

İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere çeşitli illerden gelen vatandaşlar, mor tonlarına bürünen tarlaları ziyaret etmeye başlarken, yoğunluk oluştu.

"LAVANTALAR HARİKA"

İstanbul'dan gelen vatandaşlar, "İstanbul'dan geldik. Çok beğendik ve çok güzel hazırlamışlar. Lavantalar harika" dedi.

İstanbul'dan akın akın geliyorlar, yoğunluk başladı: Adeta ziyaretçi akınına uğruyor! - Resim : 1

"BİRBİRİNDEN GÜZEL FOTOĞRAF ÇEKİLMEYE DAVET EDİYORUZ"

Tarlanın sahibi Hakan Turgut ise açıklamasında, "Birbirinden güzel dekorasyonlarımızla lavanta bahçemizde misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İstanbul başta olmak üzere diğer illerimizden yoğun bir şekilde ziyaret alıyoruz. Herkesi birbirinden güzel fotoğraf çekilmeye davet ediyoruz" dedi.

LAVANTA

Lavanta, mor, mavi, pembe ve beyaz gibi çeşitli renklerde çiçek açan, hoş kokulu bir bitkidir. 1 metreye kadar büyüyebilir ve kuraklığa dayanıklıdır.

Lavantanın Kullanım Alanları:

- Süs bitkisi olarak bahçelerde ve saksılarda yetiştirilir,
- Kesme çiçek olarak kullanılır,
- Kokusu için parfüm ve esansiyel yağlarda kullanılır,
- Tıbbi amaçlarla kullanılır,
- Lavanta çayı sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisiyle bilinir,
- Cilt bakımı ürünlerinde kullanılır,
- Ev temizliğinde kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul
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