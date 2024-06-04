İstanbul'un göbeğinde dev yılan korkuttu, mahalleli tedirgin oldu!

İstanbul Kağıthane'de bir depodan çıkan yılanı görenlere şoke oldu. Mahallede dev yılan paniği yaşanırken, vatandaşların ihbarıyla yılan yakalandı.

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İstanbul Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir binanın depo kısmından çıktığı tespit edilen yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar şoke oldu.

Bir süre merdivenin altında kıvrılmış halde duran yılanın yanına sokak kedisi yanaştı. Birbirleriyle bakıştıkları esnada kedi, patisiyle yılana hamle yapmak istedi. Ancak yılan başıyla karşılık vererek kediyi püskürttü.

BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan vatandaşların ihbarı üzerine gelen uzman bir kişi yılanı eliyle yakalayıp, belediye ekipleri teslim etti.

İstanbul'un göbeğinde dev yılan korkuttu, mahalleli tedirgin oldu! - Resim : 1

KAMERALARA YANSIDI

Yılanın yakalanmasının ardından vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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