Birçok kişi yılanla karıştırıyor, Tekirdağ'da sahilde görüldü: Meraklı bakışlar arasında dolaştı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde birçok kişinin yılanla karıştırdığı 'Oluklu kertenkele' görüldü. Kertenkele ile karşılaşan vatandaşlar, meraklı bakışlar içerisinde oluklu kertenkeleyi izleyerek fotoğrafını çekmeye çalıştı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sıcak havaların etkili olmaya başlamasıyla birlikte yılana benzeyen 'Oluklu kertenkele' doğada görülmeye başladı.

Kertenkele ile karşılaşan vatandaşlar, meraklı bakışlar içerisinde oluklu kertenkeleyi izleyerek fotoğrafını çekmeye çalıştı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Oluklu kertenkele ise meraklı bakışlar arasında sahilde sürünerek bir süre gezindi. Sahilde gezinen oluklu kertenkele bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Birçok kişi yılanla karıştırıyor, Tekirdağ'da sahilde görüldü: Meraklı bakışlar arasında dolaştı! - Resim : 1

OLUKLU KERTENKELE

Oluklu kertenkele (Pseudopus apodus), Balkanlar ve Asya'da yaşayan bir sürüngen türüdür. Yılanlara benzeseler de, kulak delikleri ve göz kapakları olmasıyla onlardan ayrılırlar. Oluklu kertenkeleler, gövdelerinin yan taraflarında bulunan ve derin yarıklar gibi görünen oluklar ile de yılanlardan ayırt edilebilirler.

Oluklu kertenkeleler, 150 cm'ye kadar uzayabilen uzun ve ince gövdelere sahiptir. Bacakları yoktur ve pulları pürsüzdür. Renkleri genellikle kahverengi veya gridir, ancak bazı türlerde siyah veya yeşil şeritler de olabilir.

Oluklu kertenkeleler, etçildirler ve böcekler, salyangozlar, kertenkeleler ve yılanlar ile beslenirler. Yumurta bırakarak çoğalırlar ve dişiler yumurtalarını kuluçkaya yatırmazlar.

Oluklu kertenkeleler, ekosistemlerde önemli bir rol oynarlar. Haşereleri kontrol etmeye yardımcı olurlar ve diğer hayvanlar için bir av kaynağıdırlar. Ne yazık ki, oluklu kertenkeleler habitat kaybı ve avlanma nedeniyle birçok bölgede tehdit altındadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Tekirdağ
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