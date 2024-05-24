Van'da görüldü, Türkiye'nin en zehirli yılanı: Nadiren rastlanıyor!

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan 3 bin 204 metre yüksekliği sahip olan Erek Dağı'nda redde engerek yılanı görüntülendi.

Dağda gezerken Türkiye’nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanını görüntüleyen Doğa Fotoğrafçısı Ferzende Coşar, "Nadiren türüne rastlanan radde engerek yılanı, daha önce Hakkari ve Ağrı'da görülmüştü. Van’da daha önce görülmemişti. Ben rastlandım ve görüntüledim" dedi.

"LÜTFEN DİKKATLİ OLUN"

"Bu tür yılan hemen hemen en zehirli türlerden birisidir" diyen Coşar, "Doğa fotoğrafçısı arkadaşlarıma sesleniyorum, siz de nadiren bulunan bu hayvan türüne denk gelebilirsiz. Lütfen dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

REDDE ENGEREK YILANI

Redde Engerek Yılanı (Vipera raddei) Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak bilinir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van, Hakkâri ve Ağrı illerinde kayalık ve engebeli arazilerde yaşar.

Redde Engerek Yılanı'nın bazı özellikleri şunlardır:

- Boyut: 60 ila 150 cm arasında boylanabilir,

- Renk: Gri, kahverengi veya sarımsı renkte olabilir. Sırtında koyu benekler ve zikzak desenler bulunur,

- Göz: Dikey pupillalı küçük gözleri vardır,

- Zehir: Zehri oldukça güçlüdür ve sinir sistemini etkiler. Isırığı ölümcül olabilir, ancak acil tedavi uygulanırsa hayatta kalma şansı yüksektir,

- Davranış: Yalnız yaşayan bir yılandır. Uçurtma şeklinde kıvrılarak güneşlenir ve avını bekler,

- Beslenme: Küçük memeliler, kuşlar ve kertenkeleler ile beslenir,

- Üreme: Yumurtlayarak çoğalır.

Redde engerek yılanı nadir bulunan bir türdür ve koruma altındadır. Bu yılanı doğal ortamında görürseniz, ona yaklaşmamalı ve rahatsız etmemelisiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem