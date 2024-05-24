Sinop'ta gece vakti şehir merkezine indiler, ortadan kayboldular!
Sinop'ta doğal ortamlarında yiyecek sıkıntısı yaşayan domuz sürüsü şehir merkezine indi. Gece vakti ağaçlık alandan çıkan domuz sürüsü yolun karşısına geçerek ortadan kayboldu.
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Sinop kent merkezine inen domuz sürüsü vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Gece vakti ağaçlık alandan çıkan domuz sürüsü yolun karşısına geçerek ortadan kayboldu.
KAMERAYA YANSIDI
Vatandaşların şaşkınlıkla karşıladıkları olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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