Nesli tükenmekte, Bayburt'ta görüldü!

Sansargiller familyasından olan Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan, nehir ve göl kıyılarında yaşayan Su Samuru, Bayburt'ta vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Değişik sesler çıkararak koşuşturan su samuru ise vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

GÖZDEN KAYBOLDU

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen su samurunun nehre daldıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

SU SAMURU

Su samurları, sansargiller familyasına ait, tatlı ve deniz sularında yaşayan etçil memelilerdir. Kısa bacakları, yuvarlak başları, düz kuyrukları ve kürklü bedenleri ile oldukça sevimli hayvanlardır. Su samurları, suda çok çeviktirler ve hızlı yüzerler.

Su samurları, balık, yengeç, ıstakoz, istiridye ve deniz kestaneleri gibi su canlılarıyla beslenirler. Avlarını yakalamak için pençelerini ve keskin dişlerini kullanırlar.

Su samurları, sosyal hayvanlardır ve 2-12 bireyden oluşan gruplar halinde yaşarlar. Yavrularını birlikte büyütürler ve birbirlerine karşı oldukça korumacıdırlar.

Su samurları, birçok bölgede nesli tükenmekte olan bir türdür. Habitatlarının tahrip olması ve avlanma, su samurlarının sayısının azalmasına neden olmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem