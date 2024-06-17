Bolu'ya akın akın geldiler, her yer doldu taştı!

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde tatilcilerin akınına uğradı.

Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Tabiat Parkı'nın piknik alanlarını vatandaşlar doldurdu.

TEMİZ HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Mangal ve piknik yapan vatandaşlar temiz havada tatil yapma fırsatı buldu. Göl manzarasına karşı bol bol fotoğraf çekilen tatilciler, göl etrafında yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkardı.

"KAFA DİNLEYELİM DEDİK"

Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarasına karşı eşiyle birlikte oturan Gönül Kilitçi, "Hava güzel, ne sıcak ne soğuk. İnsanlar kalabalık. Epey kalabalık Gölcük. Bizde kalabalığı pek sevmiyoruz ama burada bir kafa dinleyelim dedik" diye konuştu.

GÖLCÜK TABİAT PARKI

Gölcük Tabiat Parkı, doğal güzellikleri, yaban hayatı ve rekreasyonel imkanları ile önemli bir turizm merkezidir. Parkta göl, orman, yürüyüş parkurları, piknik alanları, kamp alanları ve bisiklet yolları bulunmaktadır.

Parkta bulunan göl, suni bir göldür. 1950 yılında Bolu Çayı üzerine inşa edilen bir baraj ile oluşturulmuştur. Gölde alabalık, sazan ve turna gibi balık türleri yaşamaktadır.

Gölcük Tabiat Parkı'nda yaban hayatı oldukça zengindir. Parkta tilki, kurt, ayı, yaban domuzu, tavşan, sincap, kuş ve sürüngen türleri yaşamaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem