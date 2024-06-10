Nesli tükenmekte, Elazığ'da görüntülendi!

Elazığ'ın Palu ilçesinde habitat kaybı nedeniyle nesli tehlikede olan sarı benekli semenderler görüntülendi.

Yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüklü böcek, küçük tırtıllarla beslenen benekli semender, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.

SARI BENEKLİ SEMENDER

Benekli semender, 14 ila 19 cm boyunda, gövdesi uzunca ve kuyruklu bir hayvandır. Sırtı siyah veya koyu kahverengi renktedir ve üzerinde sarı lekeler bulunur. Karın bölgesi ise sarımsı-turuncudur. Benekli semender, suda yaşayan bir hayvandır ve akarsular, dereler ve göllerde bulunur.

Benekli semender, etçil bir hayvandır ve böcekler, solucanlar, küçük kabuklular ve balıklar ile beslenir.

Benekli semender, nesli tehlike altında olan bir türdür. Habitat kaybı, su kirliliği ve aşırı avlanma gibi faktörler, benekli semender popülasyonlarının azalmasına neden olmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem