Nesli tükenmek üzere, Gümüşhane'de görüntülendi!

Gümüşhane'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'Alaca sansar' görüntülendi. Kentte ilk defa görüntülenen ve sevimli görünümüyle ilgi çeken Alaca sansarın kendisini korumak için çıkardığı ve en belirgin özelliklerinden birisi olan çığlığı da kayıt altına alındı.

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Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Ardıçlı Köyü yakınlarında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme riski yüksek türler arasında kırmızı listede yer alan 3 ‘Alaca sansar' görüntülendi.

Biyolojik mücadelede önemli yer tutan ve savunmaya geçtiğinde kuyruğunun alt bölgesinden yaydığı kötü koku nedeniyle ‘kokarca' olarak da bilinen 3 ‘Alaca sansarı' görüntüleyen vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"ÜRKÜTÜCÜ SESLER ÇIKARDI"

Alaca sansarların sevimli oldukları kadar ürkütücü olduğunu da dile getiren ve o anlara şahit olan Yakup Yıldırım, hayvanların tehlike geçene kadar ürkütücü sesler çıkardığını söyledi.

Nesli tükenmek üzere, Gümüşhane'de görüntülendi! - Resim : 1

GÖZDEN KAYBOLDU

Kentte ilk defa görüntülenen ve sevimli görünümüyle ilgi çeken Alaca sansarın kendisini korumak için çıkardığı ve en belirgin özelliklerinden birisi olan çığlığı da kayıt altına alındı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki Alaca sansarlar daha sonra çalılık araziye kaçarak gözden kayboldu.

ALACA SANSAR

Alaca sansar, sansargiller familyasından monotipik Vormela cinsine ait, Avrasya'nın bozkır ve yarı çöl bölgelerinde seyrek olarak görülen bir memeli türüdür.

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde yayılış gösterir. Türkiye'de de birçok bölgede görülebilir.

Nesli tükenmekte olan bir tür olarak değerlendirilir. Habitat kaybı ve avlanma gibi faktörler popülasyonlarını tehdit etmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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