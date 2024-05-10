Nesli tükenmek üzere, Yalova'da gece vakti görüldü!

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Elmakent Sitesi sahilinde gece saatlerinde birbirleriyle oyun oynayan su samurları görüldü.

Su samurlarını gören vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

GÖZDEN KAYBOLDU

Görüntülerde su samurları, dans eder gibi birbirleriyle oynarken bir yandan da kendilerini kameraya çeken vatandaşı izledi. Su samurları bir süre sonra gözlerden kayboldu.

SU SAMURU

Su samurları, sansargiller familyasına ait, tatlı suda, tuzlu suda veya denizde yaşayan, kısmen suda yaşayan veya tamamen suda yaşayan etçil memelilerdir.

Su samurları, uzun, yuvarlak gövdeleri, kısa bacakları, yuvarlak kafaları ve uzun, kaslı kuyrukları ile ayırt edilirler. Ayrıca, perdeli ayakları, kalın kürkü ve hassas bıyıkları vardır. Kürkü, soğuk sudan izolasyon sağlayan kalın bir astar katmanına sahiptir. Bıyıkları ise avlarını karanlık veya bulanık suda hissetmelerine yardımcı olur.

Su samurları, balık, kabuklu hayvanlar, kurbağalar, yengeçler ve kuşlar gibi çeşitli su hayvanlarını yerler. Keskin dişleri ve çeviklikleri sayesinde avlarını kolayca yakalayabilirler. Su samurları genellikle oyuncu ve meraklı hayvanlardır. Yuvalarını su kenarındaki tünellerde yaparlar.

Kaynak: Gerçek Gündem