Böylesi ne görüldü ne de duyuldu: Eşeklere Antalya'da takılı, çalgılı ve balayı dahil düğün!

Antalya'da eşeklere daha önce görülmemiş düğün yapıldı. Düğünde eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıl takılırken, daha sonra yeni evlenen eşek çift, traktöre bindirilerek balayına gönderildi.

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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde 2030 yılında nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere dikkat çekmek için sembolik düğün yapıldı.

Sembolik düğün öncesi eşekler süsülendi. Sembolik nikâh memuru, şahitleri ve köy halkı huzurunda düğün gerçekleştirildi. Ardından eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı.

BALAYINA GÖNDERİLDİLER

Köy Muhtarı Halime Kaya beşi bir yerde altını taktı. Köy halkı ise marul, salatalık, havuç ve ot gibi yiyecekler ikram etti. Ardından yeni evlenen eşek çiftler traktöre bindirilerek balayına gönderildi. Gelin almasında traktörün önüne geçerek yolu kesen vatandaşa zarf içinde para verildi.

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu: Eşeklere Antalya'da takılı, çalgılı ve balayı dahil düğün! - Resim : 1

"HAYATIMIZDA GÖRMEK İSTİYORSAK YAŞATALIM"

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, "Bugün sembolik olarak bu hayvanlarımızın düğününü yapıyoruz. Bu hayvanlarımızın nesli tükenmesin. 2030 yılında tekrar eşeklerimizi hayatımızda görmek istiyorsak yaşatalım. Onları sevelim" dedi.

"EŞEĞİ HİÇ GÖRMEYEN ÇOCUKLARIMIZ VAR"

Süleyman Uslu ise, "Günümüzde eşek sayısı azaldı. Eşeğin nesli tükenmemesi lazım. Yeni çocuklarımızın eşeğe değişik bir gözle bakıyor. Eşeği hiç görmeyen çocuklarımız var" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Antalya
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