Nesli tükenmek üzere, gündüz vakti Karabük'te görüldü!

Karabük'te nesli tükenmek üzere olan vaşak görüldü. Yenice ormanlarında yürüyüş yapan bir kişi, gördüğü vaşağı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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Karabük'ün Yenice ilçesinde görülen nesli tükenmek üzere olan vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yenice ormanlarında yürüyüş yapan bir kişinin kayıt altına aldığı görüntülerde, ormanlık alanda dolaşan vaşağın daha sonra gözden kaybolması yer alıyor.

VAŞAK

Vaşaklar, orta büyüklükte kedigillerdir. Boyları 50 ila 75 cm arasında değişebilir. Ağırlıkları ise 18 ila 25 kg arasındadır. Vaşakların en belirgin özellikleri uzun kulak püsküllü kulakları ve yüzlerindeki favori benzeri tüyleridir. Kuyrukları ise kısa ve tüylüdür. Vaşakların kürkü, yaşadıkları ortama göre kahverengi, gri veya kızılımsı renkte olabilir.

Nesli tükenmek üzere, gündüz vakti Karabük'te görüldü! - Resim : 1

Vaşaklar, yabani hayvanlardır ve insanlar tarafından evcil hayvan olarak beslenemezler. Yalnız yaşayan ve gececil hayvanlardır. Gündüzleri kayalık yarıklar veya ağaç kovuklarında saklanırlar. Avlarını pusuya yatıp yakalarlar. Tavşan, sincap, kuş ve fare gibi küçük memelilerle beslenirler.

Vaşaklar, vahşi doğada 10-15 yıl kadar yaşarlar.

Kaynak: Gerçek Gündem

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