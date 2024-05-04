Nesli tükenmek üzere, Hatay'da görüldü!

Hatay'ın Belen ilçesinde 'Türk semenderi' olarak da bilinen nesli tükenmek üzere olan lekeli semender görüldü.

Kırsal alanda otlar üzerinde kayıt altına alınan lekeli semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

LEKELİ SEMENDER

Lekeli semender (Salamandra salamandra), Salamandridae familyasından bir semender türüdür.

Lekeli semender, 15 ila 30 cm uzunluğa ulaşabilen iri bir semender türüdür. Sırtı siyahtır ve üzerinde sarı lekeler bulunur. Karnı sarı veya turuncu renktedir. Gözleri iri ve siyah renktedir. Kuyruğu gövdesinden biraz daha kısadır.

Lekeli semender, ormanlık alanlarda, kayalık bölgelerde ve sulak alanlarda yaşar. Gececil bir hayvandır ve gündüzleri kayaların altında veya oyuklarda saklanır. Yavrularken suda yaşar, ancak erişkinler karada yaşar.

Lekeli semender, böcekler, solucanlar ve küçük omurgalılar ile beslenir. Avını dilini kullanarak yakalar.

Lekeli semender, nesli tükenmekte olan bir türdür. Yaşam alanlarının tahrip olması ve kirlilik bu türün en büyük tehditleridir.

Kaynak: Gerçek Gündem