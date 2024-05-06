Hatay'da görüldü, yılanların arasında en zehirlisi!

Türkiye'deki en zehirli yılan olarak bilinen 2 koca engereğin çiftleşme dansı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bir süre birbiriyle sarılarak vakit geçiren engerekler, gözden kayboldular.

ENGEREK YILANI

Engerek yılanları, Viperidae familyasına ait zehirli yılanlardır. Dünyanın birçok yerinde bulunurlar ve 300'den fazla türü vardır. Engerek yılanları, uzun, ince gövdeleri, üçgen şeklindeki başları ve kuyruklarının ucunda bulunan çıngıraklarıyla karakterize edilir.

Engerek yılanları, avlarını yakalamak için zehirlerini kullanırlar. Zehirleri, avın sinir sistemini felç ederek öldürür. Engerek yılanları, insanlar için de tehlikeli olabilir ve ısırıkları ölümcül olabilir.

Engerek yılanları, ekosistemde önemli bir rol oynarlar. Kemirgen ve diğer küçük hayvan popülasyonlarını kontrol etmeye yardımcı olurlar.

Kaynak: Gerçek Gündem