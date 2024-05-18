Türk 'Thor' Özkan Baltacı, İspanya'da tarih yazdı: Altın madalyanın sahibi oldu

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Andujar şehrinde gerçekleştirilen Meeting Jaen Paraiso Interior Yarışması'nda piste çıkan milli sporcu Özkan Baltacı, çekiç atmada 74,20 metrelik derecesiyle birinci oldu.

Organizasyonda milli sporculardan Halil Yılmazer ise 72,53 metrelik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA