Adana yandı kavruldu, son 95 yılın rekoru kırıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana'nın Yüreğir ilçesinde hava sıcaklığı 39.2 derece olarak ölçüldü.

Bu değer 1929-2024 yılları verilerine göre Nisan ayının en sıcak günü oldu. Bir önceki en sıcak gün 2008 tarihinde 37.5 derece olarak ölçülmüştü. Adana 39.2'lik sıcaklık değeri ile Türkiye'de en sıcak ili oldu.

"HİÇ BU KADAR SICAK OLMAZDI"

Adana'da sıcakların önceki yıllara göre çok daha erken başladığını ve mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini belirten vatandaşlardan Ayhan Acarkol, "Adana’nın sıcakları bu sene gerçekten erken başladı, iklim bozukluğundan veya iklim şartlarından kaynaklı olarak sıcaklıklar erkenden Adana’ya geldi. Nisan ayında hiç bu kadar sıcak olmazdı. Genel de nisan yağmurlarımız olurdu, fakat şimdi sıcaklık var" dedi.

"ADANA SICAK OLMZSA ADANALI 'HAYIRDIR' DER"

Eczacı olduğunu fakat biraz gölgede istirahat etmek amacıyla parka geldiğini söyleten Acarkol, "Eczacıyım fakat sıcaklardan kaynaklı olarak ben de işlerimi halledip parkta arkadaşlarımın yanına geldim. Yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyoruz. Yeşil alan bizi kesmezse yarın da havuza gitmeyi düşünüyoruz. Nisan ayının ortasında hava sıcaklığının 40 dereceyi görmesi biraz manidar, gerçekten büyük bir sıcaklık. Nisanda böyle bir durum beklemiyorduk, hatta bu yıl yaz geç gelir diye düşündük ama maalesef daha erken geldi. Adana sıcak olmazsa Adanalı 'hayırdır' der. Sıcaklıklar geldi doğru, anca sıcaklıklara dayanıklı Adana insanı" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem