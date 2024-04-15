Isparta'da tarlayı bastılar, delik deşik ettiler: Ne yapacağını şaşırdı!
Isparta'da tarlasını fareler basan çiftçi isyan etti. Görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan üretici Hüseyin Selçuk, "Zararım çok, yanıyorum" dedi.
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde arpa tarlasını fareler istila etti.
2 dönüm arpa ekili tarlasına gelerek fare istilasını gören üretici Hüseyin Selçuk bu duruma isyan ederek tarlasının son halinin görüntüsünü çekip, sosyal medya hesabından paylaştı.
"GİTTİ BİZİM 2 DÖNÜM ARPA"
Görüntüde Selçuk, "Tarlayı tertemiz etmişler. Allah'ım. Bundan sonra domuz vurmak yok. Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük, yanıyorum. Gitti bizim 2 dönüm arpa" dedi.
"BİR ANDA YOK EDİLDİ"
Farelerin tarladaki arpa ve buğdaya büyük zarar vererek üreticileri zor durumda bıraktığını söyleyen Selçuk, yıllardır verdiği emeğin fareler tarafından bir anda yok edildiğini söyledi.
Kaynak: Gerçek Gündem