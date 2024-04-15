Isparta'da tarlayı bastılar, delik deşik ettiler: Ne yapacağını şaşırdı!

Isparta'da tarlasını fareler basan çiftçi isyan etti. Görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan üretici Hüseyin Selçuk, "Zararım çok, yanıyorum" dedi.

> <

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde arpa tarlasını fareler istila etti.

2 dönüm arpa ekili tarlasına gelerek fare istilasını gören üretici Hüseyin Selçuk bu duruma isyan ederek tarlasının son halinin görüntüsünü çekip, sosyal medya hesabından paylaştı.

"GİTTİ BİZİM 2 DÖNÜM ARPA"

Görüntüde Selçuk, "Tarlayı tertemiz etmişler. Allah'ım. Bundan sonra domuz vurmak yok. Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük, yanıyorum. Gitti bizim 2 dönüm arpa" dedi.

Isparta'da tarlayı bastılar, delik deşik ettiler: Ne yapacağını şaşırdı! - Resim : 1

"BİR ANDA YOK EDİLDİ"

Farelerin tarladaki arpa ve buğdaya büyük zarar vererek üreticileri zor durumda bıraktığını söyleyen Selçuk, yıllardır verdiği emeğin fareler tarafından bir anda yok edildiğini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Isparta

Benzer Videolar

Tatil bitti, akın akın geri dönüyorlar! Tatil bitti, akın akın geri dönüyorlar!
Sinop'ta teknenin önüne bir anda çıktılar, gözden kayboldular! Teknenin önüne bir anda çıktılar, gözden kayboldular!
Dünyanın 100. Türkiye'nin ise ilk, Manisa'da esrarengiz görüntü: Hayrete düşürdü! Dünyanın 100. Türkiye'nin ise ilk, Manisa'da esrarengiz görüntü
Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüldü! Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüldü
Yozgat'ta emekli oldu, farklı renk üretti: Siparişlere yetişemiyor, tanesi 20 TL! Farklı renk üretti: Siparişlere yetişemiyor
Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüntülendi Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüntülendi
Dünyanın en pahalı baharatından üretiliyor, hafızayı uçuruyor: 1 kilogram için 510 bin tane gerekli! Dünyanın en pahalı baharatından üretiliyor, hafızayı uçuruyor
Hatay'da ekildi, ilk hasat mayıs sonunda: 20 işçiyle özenle yetiştiriliyor! İlk hasat mayıs sonunda: 20 işçiyle özenle yetiştiriliyor!
Havadan görüntülendi: İstanbul'a akın akın geliyorlar! İstanbul'a akın akın geliyorlar!
Hatay'da binbir zahmetle doğal olarak üretildi, her derdin devası: Kilosu 450 TL! Her derdin devası: Kilosu 450 TL!
Mersin'de hasadı başladı, alıcısı çok: Dönüme 4 ton ürün veriyor, kilosu 80 TL! Hasadı başladı, alıcısı çok
Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüntülendi! Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil Fatih Altaylı'dan Hakan Ural eleştirisi: Çağıran daha cahil
SGK Uzmanı duyurdu, oran verdi: Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu! Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı belli oldu
Kozan'da İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti! Cumhur İttifakı'nın önüne geçtiler İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri CHP'ye geçti!
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu: Bir ablamın babası da çok ünlü bir isim "Bir ablamın babası da çok ünlü bir isim"
Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı: Sıcaklıklar da artacak Meteoroloji'den sağanak yağış ve rüzgar uyarısı