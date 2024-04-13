Sinop'ta teknenin önüne bir anda çıktılar, gözden kayboldular!

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında yunusların balıkçı teknesinin önündeki seyri kameralara yansıdı. Yunuslar, tekneyi uzun süre takip ettikten sonra gözden kayboldu.

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Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında yunusların dansı görsel şölen oluşturdu.

Teknesiyle denize açılan bir vatandaş altı yunusun kendisine eşlik ettiği anları kameraya kaydetti. Yunusların adeta dans ederek tekneye eşlik ettiği o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Tekne ile yan yana yüzen yunuslar, tekneyi uzun süre takip ettikten sonra gözden kayboldu.

Sinop'ta teknenin önüne bir anda çıktılar, gözden kayboldular! - Resim : 1

YUNUS BALIĞI

Yunus balıkları dünyanın tüm denizlerinde, hatta bazı nehirlerde bile bulunurlar.

Yunus balıkları, zekaları ve sosyal davranışlarıyla tanınır. Sürüler halinde yaşarlar ve birbiriyle iletişim kurmak için karmaşık sesler ve vücut dili kullanırlar. Ayrıca alet kullanma, avlanma ve yavrularını koruma konusunda da oldukça zekidirler.

Kaynak: Gerçek Gündem

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