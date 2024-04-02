Yozgat'ta emekli oldu, farklı renk üretti: Siparişlere yetişemiyor, tanesi 20 TL!

Yozgat'ta emekli olan ve hobi amaçlı tavuk besleyen Ahmet Arslan, yeşil yumurta üretti. Kökeni Şili olan ve yeşil yumurtlayan Araucana cinsi tavuklardan elde ettiği yumurtaları 20 TL'den satan Arslan, siparişlere yetişemiyor.

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Yozgat'ın Fatih Mahallesi'nde yaşayan köy hizmetlerinden emekli 61 yaşındaki Ahmet Arslan, evinin bahçesine kurduğu kümeste hobi amaçlı kökeni Şili olan ve yeşil yumurtlayan Araucana cinsi tavuk besliyor.

5 yıl önce başladığı yeşil yumurtlayan Araucana cinsi tavuk besleme hobisini bu zamana kadar sürdüren Arslan, tavuk sayısını 15’e çıkardı. Günde 10’nun üzerinde yeşil yumurta alan Arslan, ailesinin ve mahalle halkının organik yumurta ihtiyacını karşılıyor.

"TANESİ 20 TL"

Yumurtaların tanesinin 15 ila 20 lira arasında değiştiğini de belirten Arslan, "Mahalleden eş, dost bu yumurtalara ilgi gösteriyor. Piyasada yumurtalar tanesi 5 liradan satılıyor, bu yumurtaların tanesi ise 15-20 liraya satılıyor. Bunların değerini bilenler alıyor" dedi.

Yozgat'ta emekli oldu, farklı renk üretti: Siparişlere yetişemiyor, tanesi 20 TL! - Resim : 1

YEŞİL YUMURTA

Yeşil yumurta, Araucana ve Ameraucana cinsi tavukların yumurtladığı, kabuğu yeşil veya mavi-yeşil renkte olan bir yumurta türüdür. Bu tavuk cinsleri, biliverdin adı verilen bir pigment üreten özel bir genden dolayı yeşil renkli yumurta kabuğu üretirler.

Yeşil Yumurtanın Faydaları:

- Daha az kolesterol: Yeşil yumurtalar, normal tavuk yumurtasına göre %25 daha az kolesterol içerir. Bu nedenle, kalp hastalığı riski taşıyan veya kolesterol seviyesini kontrol altında tutmak isteyen kişiler için iyi bir seçenek olabilir,

- Daha fazla A vitamini: Yeşil yumurtalar, normal tavuk yumurtasına göre daha fazla A vitamini içerir. A vitamini, göz sağlığı, bağışıklık fonksiyonu ve cilt sağlığı için önemlidir,

- Diğer besin değerleri: Yeşil yumurtalar, protein, B vitaminleri, E vitamini, folat ve mineraller açısından da zengindir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Yozgat Emekli Yumurta
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