Dünyanın en pahalı baharatından üretiliyor, hafızayı uçuruyor: 1 kilogram için 510 bin tane gerekli!

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran, Ekim-Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasadı yapılıyor.

'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan ve 1 gramı 250 liradan satılan safranda 1 kilo ürün elde edebilmek için 510 bin lifin toplanması gerekiyor.

"1 DÖNÜME 200 KİLOGRAM SAFRAN SOĞANI DİKİLİYOR"

Safran soğanının Ağustos ayında dikiminin yapıldığını belirten safran üreticisi İsmail Yılmaz, "15-30 Ağustos tarihlerinde dikilmesi en uygundur. Bir dönüme yaklaşık olarak 200 kilogram gibi bir safran soğanı dikimi yaparız. 1 kilogram safranı ilk dikimde 8 dönüm alandan elde edebiliriz. Çünkü az verdiği için. İkinci yıl dört dönüm alandan, üçüncü yıl bir dönüm alandan 1 kilogram safran elde edebiliriz. Yaklaşık olarak 1 kilogram safran 170 bin çiçekten elde edilir ama her çiçekte üç tane safran lifi vardır. Bunu 3 ile çarpmamız gerekir. O da yaklaşık olarak 510 bin kırmızı lif elde etmiş oluruz" dedi.

SAFRAN

Safran çiçeği, dünyanın en pahalı baharatıdır. Bu nedenle safran, "kırmızı altın" veya "baharatların kralı" olarak da bilinir.

Safran, kendine özgü keskin bir kokuya ve acı bir tada sahiptir. Yemeklere altın rengi verir.

Safran, birçok farklı mutfakta kullanılır. Pilav, paella, zerde, aşure, kek ve kurabiye gibi tatlılarda kullanılır. Ayrıca safrandan yapılan çay ve likör de oldukça popülerdir.

Safran, sadece mutfakta değil, tıpta da kullanılır. Safranın antioksidan, antidepresan, anti-inflamatuar ve anti-kanser etkileri olduğu bilinmektedir.

Safran, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunuyor.

Safran bitkisi, güneşli ve iyi drene edilmiş topraklarda yetişir. Soğanlar sonbaharda ekilir ve çiçekler ilkbaharda açar. Çiçekler elle toplanır ve stigmaları ve stilusları dikkatlice ayrılır. Daha sonra stigmaları ve stilusları kurutulur ve baharat olarak kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem