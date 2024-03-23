Havadan görüntülendi: İstanbul'a akın akın geliyorlar!

İstanbul'da tarihi yarımada açıklarında onlarca yunustan oluşan sürü dron ile görüntülendi.

Yunusların yanlarındaki yavruları ile birlikte yüzdüğü anlar ise izleyenlerin içini ısıttı.

ARTAN POPÜLASYONU DİKKAT ÇEKİYOR

Sevimli yunusları yakalamak için ise bazen fotoğrafçılar saatlerce sahillerde beklerken, Marmara Denizi'nde son yıllarda artan yunus popülasyonu da dikkat çekiyor.

YUNUS BALIĞI

Yunus balıkları, balinalar ve domuz balıklarıyla akraba olan deniz memelileridir. Okyanuslarda, denizlerde ve hatta bazı nehirlerde yaşayan 40'tan fazla yunus türü vardır.

Yunuslar, uzun, akıcı gövdeleri, dar burunları ve büyük beyinleri ile karakterize edilir. Sosyal hayvanlardır ve 12 bireye kadar olabilen gruplar halinde yaşarlar. Bazı yunus türleri, 1000 bireye kadar olabilen çok daha büyük gruplar halinde bile toplanabilir.

Yunuslar zeki hayvanlardır ve alet kullanma, problem çözme ve hatta kendi aralarında iletişim kurma yeteneğine sahiptirler. karmaşık bir dizi tıklama, düdük ve vızıltı.

Kaynak: Gerçek Gündem