Mersin'de hasadı başladı, alıcısı çok: Dönüme 4 ton ürün veriyor, kilosu 80 TL!

Mersin'de örtü altında yetiştirilen üreticisinin de yüzünü güldüren turfanda 'karadut' hasadı devam ediyor.

Özellikle son 4-5 yıldır örtü altında üretimi yapılan karadutun dönüm başına 3-4 ton ürün vermesi ve kilogramın 80 TL'den satılması üreticisinin yüzünü güldürüyor.

"CİDDİ BİR TALEP VAR"

Ürüne ciddi bir talebinin olduğuna dikkat çeken Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, "Antalya, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerimize gönderiyoruz. Yurtdışından Arap ülkeleri severek tüketiyor. Dubai'ye, Irak'a gidiyor, Rusya'ya gidiyor" dedi.

KARADUT

Karadut, dutgiller familyasına ait bir meyvedir. Morus nigra bilimsel adı ile bilinir. Anavatanı Güneybatı Asya ve İber Yarımadası olsa da, uzun süredir yetiştirildiği için doğal yayılış alanı tam olarak bilinmemektedir.

Karadutun faydaları:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: C vitamini, K vitamini, demir, potasyum ve lif gibi besin maddeleri bakımından zengindir. Bu besin maddeleri bağışıklık sisteminin işlevini destekler ve hastalıklara karşı direnci artırır,

- Sindirim sistemini düzenler: Lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlığı önler ve bağırsak florasını dengeler,

- Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur: İçerdiği antosiyanin ve resveratrol gibi antioksidanlar kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur,

- Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur: Lif içeriği sayesinde kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltabilir: Antioksidan içeriği sayesinde serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önler ve kanser riskini azaltabilir,

- Cilt ve saç sağlığını iyileştirir: Cilt ve saç için gerekli vitamin ve mineralleri içerir. Cildin yaşlanmasını geciktirir, saç dökülmesini önler ve saçların parlak görünmesini sağlar,

- Hafızayı güçlendirir: B vitaminleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu besin maddeleri hafızanın güçlenmesine ve zihinsel işlevlerin iyileşmesine yardımcı olur,

- Enerji verir: Doğal şeker içeriği sayesinde enerji verir ve yorgunluğu giderir.

Kaynak: Gerçek Gündem