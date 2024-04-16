Elazığ'da görüldü! Isırığı bir insanı öldürmeye yetiyor

Elazığ'dan Tunceli'ye giden Aytaç Aytemur, Pertek Kalesinde gezinirken yaklaşık 2 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan koca engerek yılanını fark etti. Aytemur, bunun üzerine cep telefonu ile yılanı bir süre kaydetti. Koca engerek yılanı daha sonra gözden kayboldu.

Aytaç Aytemur yaptığı açıklamada, ''Pertek Kalesine gitmiştik. Tekne ile gezintiye çıkmıştık. Orada bu tür yılanların olduğunu biliyorduk. Gezinti sırasında engerek yılanını gördük. Onun çok zehirli bir yılan olduğunu biliyorduk. Hayvana herhangi bir zarar vermedik, tekrardan doğaya bıraktık. Sadece videosunu çektik. Sosyal medyada çok büyük ilgi gördü" dedi.

Türkiye'deki en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanının bir ısırığı insanı öldürmeye yetiyor.

Kaynak: İHA