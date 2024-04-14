Tatil bitti, akın akın geri dönüyorlar!

Akın akın dönmeye başladılar. Ramazan Bayramı için verilen 9 günlük tatilin bitmesinin ardından geri dönüşler başladı.

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Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından tatilciler akın akın geri dönmeye başladı.

Çeşme Otoyolu'nu İzmir'e bağlayan kavşakta trafik polisleri yoğunluğa karşı tedbir alırken, yolda kalan bir araç da polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar tatilin sona ermesiyle birlikte İzmir'e dönüşe başladı. İzmir Çeşme Otoyolu'ndan kent merkezine gelen araçlar nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kavşaklarda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından önlemler alındı.

YOLDA KALAN ARACI KURTARDILAR

Öte yandan, kavşakta önlem alan polis ekipleri, arıza nedeniyle yolda kalan bir vatandaşın aracını iterek kendisine yardımcı oldu.

Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bayram Tatili İzmir Otoyol
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