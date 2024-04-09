Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüldü!

Sinop'ta nesli tükenmekte olan su samuru görüldü. Deniz kenarında fark edilen ve vatandaşlar tarafından çok kısa süre görüntülenen su samuru daha sonra gözden kayboldu.

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Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru, Sinop'un Aşıklar mevkiinde görüntülendi.

Sinop'ta son zamanlarda birçok kez görüntülenen su samuru, deniz kenarında vatandaşlar tarafından çok kısa süre görüntülendi ve daha sonra gözden kayboldu.

SU SAMURU

Su samurları, Lutrinae alt familyasında bulunan sevimli, suda yaşayan memelilerdir. Dünya çapında 13 farklı su samuru türü vardır ve bunlar tatlı su, tuzlu su veya deniz ortamlarında yaşarlar.

Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüldü! - Resim : 1

Su samurları, balık ve omurgasızlarla beslenen etobur hayvanlardır. Uzun, yuvarlak gövdeleri, kısa bacakları, perdeli ayakları ve kalın kuyrukları vardır. Bu özellikleri sayesinde suda mükemmel bir şekilde hareket ederler. Ayrıca kalın kürkü ve yağ tabakası onları soğuk sularda sıcak tutar.

Su samurları genellikle oyuncu ve sosyal hayvanlardır. Aile gruplarında yaşarlar ve birlikte avlanırlar. Yavrularını birlikte büyütürler. zekalarıyla da tanınırlar ve problem çözme becerileri vardır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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