Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüntülendi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde boynuzlu baykuş bulundu. Ağacın üzerinde görülen nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı.

Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirterek, o anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Benzer Videolar

Dünyanın en pahalı baharatından üretiliyor, hafızayı uçuruyor: 1 kilogram için 510 bin tane gerekli! Dünyanın en pahalı baharatından üretiliyor, hafızayı uçuruyor
Hatay'da ekildi, ilk hasat mayıs sonunda: 20 işçiyle özenle yetiştiriliyor! İlk hasat mayıs sonunda: 20 işçiyle özenle yetiştiriliyor!
Havadan görüntülendi: İstanbul'a akın akın geliyorlar! İstanbul'a akın akın geliyorlar!
Hatay'da binbir zahmetle doğal olarak üretildi, her derdin devası: Kilosu 450 TL! Her derdin devası: Kilosu 450 TL!
Mersin'de hasadı başladı, alıcısı çok: Dönüme 4 ton ürün veriyor, kilosu 80 TL! Hasadı başladı, alıcısı çok
Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüntülendi! Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüntülendi
Erzurum'da icat etti, özellikleri şaşırttı! İcat etti, özellikleri şaşırttı!
Göç yolculuğundaki leylekler İstanbul'da mola verdi Göç yolculuğundaki leylekler İstanbul'da mola verdi
Nevşehir'de şehre indi, gözden kayboldu! Şehre indi, gözden kayboldu!
Adıyaman'a akın akın geliyorlar, tam 20 dönüm alanda oluştu! Akın akın geliyorlar, tam 20 dönüm alanda oluştu
Bitlis'te görüntülendi | Nesli tükenmek üzere, nadiren bulunuyor! Nesli tükenmek üzere, nadiren bulunuyor!
Bursa'da görüldü, kayıtlara geçti: Bir süre sonra gözden kayboldu! Bursa'da görüldü, kayıtlara geçti!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu
Memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi?
Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu
Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava
Seçimi kaybeden AKP'li başkandan 'gece operasyonu': Polis müdahale etti Seçimi kaybeden AKP'li başkandan 'gece operasyonu': Polis müdahale etti