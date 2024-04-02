Diyarbakır'da nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görüntülendi

Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde boynuzlu baykuş bulundu. Ağacın üzerinde görülen nesli tükenmekte olan boynuzlu baykuş görenleri şaşırttı.

Köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirterek, o anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA