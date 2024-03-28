Hatay'da ekildi, ilk hasat mayıs sonunda: 20 işçiyle özenle yetiştiriliyor!

Hatay'ın Erzin ilçesinde erkenci karpuz ekimi yapıldı. A vitamini ve C vitamini de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineralin iyi bir kaynağı olan erkenci karpuzda hasadın mayıs ayı sonunda başlaması beklenirken, 20 işçiyle özenle yetiştiriliyor.

Son Güncelleme:
> <

Hatay’ın bereketli toprakları ürün çeşitliliğiyle dikkat çekerken, Erzin ilçesinde seralarda yetiştirilen erkenci karpuzda tarım işçilerinin çapa mesaisi başladı.

Burnaz sahilinde çiftçilik yapan Velican İnce, yaklaşık 20 işçiyle özenle yetiştirdiği erkenci karpuzda hasadın mayıs ayı sonunda başlamasını bekliyor.

"TARLADAN DA SATIŞ YAPIYORUZ"

Mayıs sonunda erkenci karpuzda hasadın başlayacağını belirten çiftçi İnce, "Kumun avantajını kullanmak için erken ekiyoruz. Erken hasat etmeye çalışıyoruz. Mayısın sonu veya haziranın başı gibi karpuz hasadı yapıyoruz. Hasat zamanı belli olmuyor ama genelde o dönemde belli oluyor. Karpuz fiyatları aşağıya veya yukarıya doğru oynuyor. Marketle tarla arasında fiyat yarı yarıya oynuyor. Tarladan da satış yapıyoruz" dedi.

Hatay'da ekildi, ilk hasat mayıs sonunda: 20 işçiyle özenle yetiştiriliyor! - Resim : 1

KARPUZ

Karpuz, Cucurbitaceae familyasından gelen ve Afrika kökenli olan büyük, tatlı bir meyvedir. Genellikle kırmızı veya pembe renktedir ve siyah tohumları vardır. Karpuz, yüksek su içeriği nedeniyle serinletici bir yaz meyvesi olarak bilinir. A vitamini ve C vitamini de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineralin iyi bir kaynağıdır.

Karpuz birçok farklı şekilde yenebilir. Taze olarak yenebilir, meyve salatalarına eklenebilir veya meyve suyu, smoothie ve dondurma gibi yiyecek ve içeceklerde kullanılabilir. Karpuz kabuğu da turşu yapmak için kullanılabilir.

Karpuz, düşük kalorili ve yağsız bir meyve olduğu için kilo vermeye çalışanlar için iyi bir seçimdir. Ayrıca lif bakımından da yüksektir, bu da sizi tok hissetmenize yardımcı olabilir. Karpuz, kan basıncını düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek likopen bakımından da yüksektir.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Hatay
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Havadan görüntülendi: İstanbul'a akın akın geliyorlar! İstanbul'a akın akın geliyorlar!
Hatay'da binbir zahmetle doğal olarak üretildi, her derdin devası: Kilosu 450 TL! Her derdin devası: Kilosu 450 TL!
Mersin'de hasadı başladı, alıcısı çok: Dönüme 4 ton ürün veriyor, kilosu 80 TL! Hasadı başladı, alıcısı çok
Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüntülendi! Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüntülendi
Erzurum'da icat etti, özellikleri şaşırttı! İcat etti, özellikleri şaşırttı!
Göç yolculuğundaki leylekler İstanbul'da mola verdi Göç yolculuğundaki leylekler İstanbul'da mola verdi
Nevşehir'de şehre indi, gözden kayboldu! Şehre indi, gözden kayboldu!
Adıyaman'a akın akın geliyorlar, tam 20 dönüm alanda oluştu! Akın akın geliyorlar, tam 20 dönüm alanda oluştu
Bitlis'te görüntülendi | Nesli tükenmek üzere, nadiren bulunuyor! Nesli tükenmek üzere, nadiren bulunuyor!
Bursa'da görüldü, kayıtlara geçti: Bir süre sonra gözden kayboldu! Bursa'da görüldü, kayıtlara geçti!
Nesli tükenmek üzere, Adana'da görüntülendi! Nesli tükenmek üzere, Adana'da görüntülendi
Nesli tükenmek üzere, Batman'da görüntülendi! Nesli tükenmek üzere, Batman'da görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme
Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı: Ceza almadan sınır dışı edildi Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı
Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi? Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi?