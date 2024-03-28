Hatay'da ekildi, ilk hasat mayıs sonunda: 20 işçiyle özenle yetiştiriliyor!

Hatay’ın bereketli toprakları ürün çeşitliliğiyle dikkat çekerken, Erzin ilçesinde seralarda yetiştirilen erkenci karpuzda tarım işçilerinin çapa mesaisi başladı.

Burnaz sahilinde çiftçilik yapan Velican İnce, yaklaşık 20 işçiyle özenle yetiştirdiği erkenci karpuzda hasadın mayıs ayı sonunda başlamasını bekliyor.

"TARLADAN DA SATIŞ YAPIYORUZ"

Mayıs sonunda erkenci karpuzda hasadın başlayacağını belirten çiftçi İnce, "Kumun avantajını kullanmak için erken ekiyoruz. Erken hasat etmeye çalışıyoruz. Mayısın sonu veya haziranın başı gibi karpuz hasadı yapıyoruz. Hasat zamanı belli olmuyor ama genelde o dönemde belli oluyor. Karpuz fiyatları aşağıya veya yukarıya doğru oynuyor. Marketle tarla arasında fiyat yarı yarıya oynuyor. Tarladan da satış yapıyoruz" dedi.

KARPUZ

Karpuz, Cucurbitaceae familyasından gelen ve Afrika kökenli olan büyük, tatlı bir meyvedir. Genellikle kırmızı veya pembe renktedir ve siyah tohumları vardır. Karpuz, yüksek su içeriği nedeniyle serinletici bir yaz meyvesi olarak bilinir. A vitamini ve C vitamini de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineralin iyi bir kaynağıdır.

Karpuz birçok farklı şekilde yenebilir. Taze olarak yenebilir, meyve salatalarına eklenebilir veya meyve suyu, smoothie ve dondurma gibi yiyecek ve içeceklerde kullanılabilir. Karpuz kabuğu da turşu yapmak için kullanılabilir.

Karpuz, düşük kalorili ve yağsız bir meyve olduğu için kilo vermeye çalışanlar için iyi bir seçimdir. Ayrıca lif bakımından da yüksektir, bu da sizi tok hissetmenize yardımcı olabilir. Karpuz, kan basıncını düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek likopen bakımından da yüksektir.

Kaynak: Gerçek Gündem