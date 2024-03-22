Hatay'da binbir zahmetle doğal olarak üretildi, her derdin devası: Kilosu 450 TL!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ekim, kasım ve aralık aylarında özenle yapılan hasat sonrası defne ağacının meyvelerinin dövülmesiyle üretilen defne sabunu yoğun talep görüyor.

Geleneksel yöntemlerle defne sabunu üreten Samandağ ilçesi Hıdırbey köyünde yaşayan 44 yaşındaki Mevlüt Sağır, gramı gramına ayarladığı ölçümlerle sabun üretimi gerçekleştiriyor.

KİLOSU 450 TL

Bölge halkı tarafından yoğun talep gören defne sabunu; egzama ve kepeğe iyi gelirken, saç ve cilde ferahlık verirken, kilosu 450 TL'den alıcı buluyor.

"KABUĞUNDAN AYRILINCAYA KADAR TOKMAKLARLA DÖVERİZ"

Sağır, "Defne sabunu defne ağaçlarının meyvesinden yapılır. Bu meyveleri Ekim, Kasım ya da Aralık gibi hasat ederiz. Tanelerini büyük kazanda pişiririz, pişirdikten sonra suyunu güzelce çeker. Suyunu çektikten sonra bunları kabuğundan ayrılıncaya kadar tokmaklarla döveriz. Kabuğundan ayrıldıktan sonra bir miktar üzerine su ekleyerek tekrar kaynatmaya alırız. Kaynattıktan sonra 100 dereceyi bulduğu zaman içinde bulunan defnenin yağı yukarıya doğru çıkar ve ince kaplarla bu su yüzeyinden alınır, bu şekilde yağı elde ediyoruz" dedi.

DEFNE SABUNU

Defne sabunu, defne yaprağı ve zeytinyağı gibi doğal malzemelerden yapılan bir sabun türüdür. Yüzyıllardır kullanılmakta olan defne sabunu, cilt ve saç için birçok faydası olduğu bilinmektedir.

Defne Sabunundan Faydalanma Yolları:

- Cilt Bakımı: Defne sabunu, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri sayesinde cildi temizler ve korur. Akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt problemlerine iyi geldiği bilinmektedir,

- Saç Bakımı: Defne sabunu, saç dökülmesini önler ve saçları güçlendirir. Kepeği yok etmeye yardımcı olur ve saçlara parlaklık kazandırır,

- Böcek Isırıkları: Defne sabunu, böcek ısırıklarının neden olduğu kaşıntı ve şişliği azaltmaya yardımcı olur,

- Aromaterapi: Defne sabununun hoş kokusu stresi azaltmaya ve rahatlamaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem