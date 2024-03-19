Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüntülendi!

Sinop'ta Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru görüldü. Bir vatandaş tarafından fark edilen su samuru, denizde bir süre yüzdükten sonra suya dalarak gözden kayboldu.

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Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru, Sinop kent merkezinde yüzerken görüntülendi.

Bahçeler Plajı'nda bir vatandaş tarafından fark edilen su samuru, denizde bir süre yüzdükten sonra suya dalarak gözden kayboldu.

SU SAMURU

Su samurları, sansargiller familyasından (Mustelidae) Lutrinae alt familyasında bulunan, suda yaşayan veya kısmen suda yaşayan etçil memelilerdir.

Nesli tükenmek üzere, Sinop'ta görüntülendi! - Resim : 1

Su samurları; Uzun, yuvarlak gövdeleri, yuvarlak başları ve kısa bacakları vardır. Ayrıca, suda kolayca hareket etmelerini sağlayan perdeli ayaklara sahiptirler. Kürkleri kalın ve su geçirmezdir, bu da soğuk suda ısınmalarına yardımcı olur.

Tatlı sularda nehirlerde, göllerde ve bataklıklarda yaşarken, tuzlu sularda denizlerde ve okyanuslarda yaşarlar. Su samurlarının tuzlu suya uyum sağlamasına yardımcı olan birçok özelliği vardır. Örneğin, derileri, tuzlu suyun vücutlarında tutulmasını önleyen özel bir yağ tabakası ile kaplıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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