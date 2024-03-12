Nevşehir'de şehre indi, gözden kayboldu!

Nevşehir'de 'kurt' güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Uçhisar beldesinde arazide yiyecek bulmakta zorlanan kurt, belde çevresindeki bağ evlerinin bulunduğu alana indi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Bölgede bir süre gezinerek yiyecek arayan kurt, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bağ evinin etrafında bir süre dalaşan kurt daha sonra gözden kayboldu.

KURT

Kurtlar, sosyal hayvanlardır ve 6 bireye kadar olabilen aile grupları halinde yaşarlar. Sürü, alfa erkek ve dişi tarafından yönetilir. Diğer üyeler sürüdeki yavrulara bakmaya ve avlamaya yardımcı olur. Kurtlar, iletişim kurmak için uluma, havlama ve inleme gibi çeşitli sesler kullanırlar.

Kurtlar, habitat kaybı, avlanma ve zehirlenme dahil olmak üzere bir dizi tehdit altındadır. Birçok ülkede kurtlar koruma altındadır ve kurt popülasyonlarını korumaya yardımcı olmak için koruma çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem