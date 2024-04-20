Hakkari'de ortaya çıktı, Brezilya'ya benzetildi: Sürü halinde görüldü!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde ortaya çıkan yılanlar görenleri şaşkına çevirdi. Yüksekova ilçesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya’nın Yılan Adası'na benzetildi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya’nın Yılan Adası'nı andırıyor.

Sıcak havayla birlikte ortaya çıkmaya başlayan yılan sürüleri, hem korkutuyor hem de görenlerin ilgisini çekiyor.

"ZARARSIZ YILANLAR"

Özellikle insanların olmadığı zamanlarda açık alanlara çıkan ve zehirsiz olduğu bilinen yılanlara zarar verilmemesi noktasında çağrıda bulunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Yüksekova`ya bağlı Yürekli köyünde bulunan `Yılan Pınar`ındayız. Her sene nisan ayının ortalarında mayıs ayının başlarında bu zararsız yılanlar ortaya çıkıyor. Burası Brezilya’nın Yılan Adası’na da benziyor. Bu zararsız yılanlar özellikle saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşliyorlar. İnsanlar olmadığı zaman hem taşların üzerine hem de yol üzerine geliyorlar" dedi.

Hakkari'de ortaya çıktı, Brezilya'ya benzetildi: Sürü halinde görüldü! - Resim : 1

YILAN

Yılanlar, pullarla kaplı, ayaksız ve etçil sürüngenlerdir. 3.000'den fazla yılan türü vardır ve her kıtada Antarktika hariç bulunurlar. Yılanlar, boyutları birkaç santimetreden 10 metreye kadar değişebilir.

Yılanlar, kertenkelelerden evrimleşmişlerdir ve atalarıyla birçok benzerliği paylaşırlar. Örneğin, her ikisinin de uzun, dar gövdeleri, pullarla kaplı ciltleri ve çatallı dilleri vardır. Yılanlar, kertenkelelerden farklı olarak bacaklarını kaybetmişlerdir. Bu, vücutlarının daha uzun ve daha esnek olmalarına ve dar alanlarda hareket etmelerini kolaylaştırmalarına olanak tanır.

Yılanlar, avlarını yakalamak ve öldürmek için çeşitli uyarlamalara sahiptir. Bazı yılanlar zehirlidir ve avlarını zehir enjekte ederek öldürürler. Diğer yılanlar, avlarını boğarak veya yutarak öldürürler. Yılanların ayrıca avlarını algılamalarına yardımcı olan keskin bir görme ve koku alma duyusu vardır.

Yılanlar, ekosistemlerde önemli bir rol oynarlar. Kemirgen ve böcek popülasyonlarını kontrol etmeye yardımcı olurlar. Yılanlar ayrıca gıda zinciri ve besin ağına önemli katkıda bulunurlar.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hakkari Yüksekova

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