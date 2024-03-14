Göç yolculuğundaki leylekler İstanbul'da mola verdi

Baharın müjdeleyicisi olan leylekler göç ederken sürü halinde İstanbul Arnavutköy’de mola verdi. Yeşil alanlarda güzel görüntüler oluşturan leylekler havadan görüntülendi.

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Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leylekler Avrupa yolculuğunda Arnavutköy’de mola verdi. Sazlıbosna mevkiinde mola veren leylekler renkli görüntüler oluşturdu.

Leylekler drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sürüler halindeki leyleklerin baraj kıyısında mola verdiği görüldü.

Kaynak: İHA

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