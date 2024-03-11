Adıyaman'a akın akın geliyorlar, tam 20 dönüm alanda oluştu!

Adıyaman'ın Gerger ilçesi Üçkaya Köyü kırsalında yetişen nergisleri görmek için adeta ziyaretçi akını yaşanıyor.

Nergislerin eşsiz güzelliği ve kokusu ziyaretçileri cezbederken, sadece 2 ay boyunca ortaya çıkan doğa harikaları arasında öne çıkıyor.

20 DÖNÜM ALANIN TESCİLLENMESİ İSTENİYOR

Doğa harikasını tehdit eden olumsuzluklara karşı yöre halkı, 20 dönümlük alanda yetişen doğal nergis çiçeği tarlasının doğal sit alanı olarak tescillenmesini talep ediyor.

NERGİS

Nergis, nergisgiller familyasından (Amaryllidaceae) Narcissus cinsinden soğanlı bir bitkidir.

Nergisin özellikleri:

- 20-80 cm boyunda büyüyebilir,

- Yaprakları parlak yeşil ve şerit şeklindedir,

- Çiçekleri genellikle sarı veya beyaz renktedir ve hoş bir kokusu vardır,

- Tek veya birden fazla çiçek sapı üzerinde şemsiye şeklinde çiçekler açar,

- Mart-Nisan aylarında çiçek açar.

Kaynak: Gerçek Gündem