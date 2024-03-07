Nesli tükenmek üzere, Adana'da görüntülendi!

Adana'da nesli tükenmek üzere olan 'lekeli semender' görüldü. Semender, tren raylarından uzak bir bölgeye taşınarak görüntülendi.

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Adana'nın Pozantı ilçesine, 'Türk semenderi' olarak bilinen ve nesli tükenmek üzere olan 'lekeli semender' görüldü.

Belemedik Tabiat Parkı'nda, vatandaşlar, tarafından görüntülen korumada öncelikli ve azalan varlık durumundaki türlerden 'lekeli semender', tren raylarından uzak bir bölgeye taşınarak görüntülendi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Daha sonra lekeli semender bir süre sonra gözden kayboldu.

Nesli tükenmek üzere, Adana'da görüntülendi! - Resim : 1

LEKELİ SEMENDER

Lekeli semender, Salamandridae familyasından bir amfibi türüdür.

Lekeli semender; ormanlık alanlar, kayalık bölgeler, sulak alanlar ve çalılıklarda yaşarlar. Böcekler, solucanlar, yumuşakçalar ve diğer küçük hayvanlarla beslenir.

Lekeli semender, ekosistemde önemli bir rol oynar. Zararlı böcek popülasyonlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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