Mersin'e akın etti, zehir saçıyor: Sakın dokunmayın!

Mersin'de sahil kenarlarını dolduran zehirli denizanalarına karşı Prof. Dr. Deniz Ayas, uyardı. Ayas, vatandaşların kesinlikle temasta bulunmaması gerektiğini söyledi.

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Mersin'de son günlerde zehirli iğneleri bulunan denizanası kabusu yaşandı.

Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi ile Silifke ilçesi sahillerinde kıyıya vuran denizanalarını gören vatandaşlar da şaşırdı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Erdemli Belediyesine bağlı ekipler, tüm sahili temizlerken tekrar aynı durumun yaşanması durumunda çalışmasına devam edeceği belirtildi.

Mersin'e akın etti, zehir saçıyor: Sakın dokunmayın! - Resim : 1

"BU TÜR ZEHİRLİ"

Denizanalarının pasif olarak denizde hareket ettiğini, dalgaların ve akıntıların etkisiyle bir yerden bir yere gidebildiğine değinen Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, "Bu türler zehirli. Buna kesinlikle dokunmamak lazım. Ana gövdesi dışında uzantıları üzerinde yakıcı hücreleri var. Bunlar elinize değdiğinde kaşıntı, kızarıklık ve ciddi lezyonlar oluşturabilir. Bu noktada da kesinlikle dokunmamalarını biz tavsiye ediyoruz. Ölü bile olsa denizanalarına dokunmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

DENİZANASI İLE TEMAS EDİLDİĞİNDE NE YAPILMALI?

Ayas, "Bireyler de oradaysa kesinlikle suya da girmemek gerekiyor. Çünkü yakıcı hücreler ciddi lezyonlar oluşturabilir. Alerjik reaksiyonu olan insanlarda da nefes alma güçlüğü gibi çeşitli semptomlar daha ileri semptomlar gelişebilir. Eğer denizanası elinizi çarptığında ya da vücudunuzun herhangi bir yerine geldiğinde bir pamuğun üzerine sirke sürüp üzerine bastırabiliriz. Kesinlikle tatlı suyla yıkamamak gerekiyor. Deniz suyuyla o bölgenin tekrardan yıkanması gerekir. Eğer yapılabiliyorsa sirkeyi üzerine bastırarak oradaki etkisinin azaltılması gerekir" diye konuştu.

DENİZANASI

Denizanaları, radyal simetrili, jelatinimsi gövdeleri olan omurgasızlardır. Vücutlarının çoğu sudan oluşur ve gerçek beyinleri, kalpleri veya solungaçları yoktur. Bunun yerine, besinleri ve oksijeni emmek ve atıkları atmak için dokularına güvenirler.

Denizanaları, dokunaçlarının ucunda bulunan nematositler adı verilen küçük iğne benzeri hücreler tarafından avlanırlar. Nematositler, avı felç eden veya öldüren zehir içerir. Denizanası daha sonra avını ağzına ve midesine çeker.

Kaynak: Gerçek Gündem

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