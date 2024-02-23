Niğde'de bulundu, yetkililer harekete geçti: Uzunluğu yaklaşık 20 metre!

Niğde'nin Ulukışla İlçesine bağlı Başmakçı Köyü yakınlarında yol kenarında uzunluğu yaklaşık 20 metreyi bulan dinozor fosili bulunduğu iddia edildi. Harekete geçen yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

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Niğde’nin Ulukışla İlçesine bağlı Başmakçı Köyü yakınlarında bir vatandaş, dinozor fosili bulduklarını ileri sürdü.

Elektrik işçisi Dursun Tekeli tarafından fark edilen fosile benzeyen kemikler Niğde Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı.

"YETKİLİLERE BİLDİRDİM"

Bölgede yaptığı çalışma sırasında fosilleşmiş kemik yapılarını bulduğunu söyleyen Dursun Tekeli, "Arkadaşlarla telleri çekerken fark ettim. Yetkililere bildirdim. Uzun bir hayvana ait olduğunu tahmin ettik, dinozor olabilir yaklaşık 25 metreye yakın bir mesafesi var. Yakın bir zamanda oluşan bir şey değil, fosilleşmiş artık kemikler. Ben belgesel kanallarını çok izlerim bu tür şeylere merakım var dikkatimi o yüzden çekti" dedi.

Niğde'de bulundu, yetkililer harekete geçti: Uzunluğu yaklaşık 20 metre! - Resim : 1

DİNOZOR

Dinozorlar, 233 milyon yıldan fazla bir süre önce Geç Triyas döneminden 66 milyon yıl önce Kretase döneminin sonuna kadar Dünya'da yaşayan soyu tükenmiş bir sürüngen grubudur.

Dinozorlar, Mezozoik Çağ'ın baskın kara omurgalılarıydı. Triyas, Jura ve Kretase dönemleri. Mezozoik Çağ'a genellikle "Dinozorlar Çağı" denir.

Dinozorlar, 66 milyon yıl önce Kretase-Paleojen yok olma olayı sırasında soyu tükendi. Bu olay, büyük bir asteroit veya kuyruklu yıldızın Dünya'ya çarpmasıyla neden olmuş olabilir. Yok oluş, dinozorlar da dahil olmak üzere Dünya'daki tüm bitki ve hayvan türlerinin yüzde 75'inin yok olmasına neden oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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