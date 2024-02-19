Sivas'ta gündüz vakti 'canavar' görüntülendi; temkinli davranıp, uzaklaştı!

Sivas'ta yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı, İç Anadolu Bölgesi'nde 'canavar' olarak adlandırılan büyük kurdu, kurduğu fotokapan ile görüntülemeyi başardı.

Kurdu görüntüleyen Mustafa Aslan, kent merkezine yakın bir dağlık bölgede fotokapan çalışması yaptı. Uzun uğraşlar sonrası dağın tepesine tırmanan Aslan, patika bir yola fotokapan yerleştirdi. Bir süre bekleyen Aslan, İç Anadolu Bölgesi'nde canavar olarak adlandırılan oldukça büyük kurdu görüntülemeyi başardı. Görüntülerde fotokapanı fark eden kurt, temkinli davranarak bölgeden uzaklaştı.

"KARŞIMA ÇOK GÜZEL BİR KURT ÇIKTI"

Yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, kurtların tilkilerden daha kurnaz olduğunu ifade ederek, "Yakın zamanda Sivas'ta fotokapan çalışmaları yaptım. Patika yollara fotokapanlar kurdum. Karşıma çok güzel bir kurt çıktı. Bu kurt diğerlerinden biraz daha iri ve gündüz vakti görüntü verdiği için hoş sahneler ortaya çıktı" dedi.

KURT

Köpeklerden evrimleşmiş, yabani bir etobur memelidir. Avrasya ve Kuzey Amerika'ya özgüdür. Kurtlar genellikle gri veya kahverengidir ve uzun kuyrukları ve sivri kulakları vardır. Kurtlar aile halinde yaşarlar ve avlarını birlikte avlarlar.

Kaynak: Gerçek Gündem