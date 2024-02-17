Nesli tükenmek üzere, karla kaplı ormanda görüntülendi!

Beyaz örtünün bürüdüğü ormanda ailesine seslenen bir vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

DKMP, o anları sosyal medya hesabından, "Bizim sevimli vaşak ailesine sesleniyor sanırım. Hey! Hadi toplanın fotoğraf çektireceğiz, çabuk olun, kayda başladı bile makine" ifadesiyle paylaşıldı.

VAŞAK

Vaşaklar, orta büyüklükte, vahşi kedilerdir. Uzun bacakları, büyük kulakları ve kısa kuyrukları vardır. Kürkleri genellikle gri veya kahverengidir ve siyah lekeler vardır.

Vaşaklar etçildirler ve küçük memeliler, kuşlar ve sürüngenler avlarlar. Genellikle geceleri aktiftirler ve pusu kurarak avlanırlar. Vaşaklar yalnız hayvanlardır ve sadece çiftleşme mevsimi boyunca birlikte olurlar.

Vaşaklar, habitat kaybı ve avlanma nedeniyle nesli tükenmekte olan bir türdür.

Kaynak: Gerçek Gündem