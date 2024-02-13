Nesli tükenmek üzere, Kastamonu'da görüntülendi!

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk, Kastamonu'nun Cide ilçesinde ortaya çıktı. Porsuk, yiyecek aradığı sırada cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listeye alınan porsuk, Kastamonu'da görüldü.

Cide ilçesinde doğada yiyecek aradığı sırada cep telefonu ile görüntülenen porsuk, vatandaşları fark edince uzaklaştı.

BAHÇE DUVARINA TIRMANMAYA ÇALIŞTI

Cep telefonuna yansıyan görüntüde porsuğun bahçe duvarına tırmanmaya çalıştığı ve ardından hızla uzaklaştığı görülüyor.

Nesli tükenmek üzere, Kastamonu'da görüntülendi! - Resim : 1

PORSUK

Porsuk, sansargiller familyasından (Mustelidae) bir memelidir. Avrupa, Asya ve Afrika'ya özgüdür. Porsuklar, güçlü pençeleri ve kısa bacakları olan tıknaz, orta büyüklükte hayvanlardır. Kürkleri gri veya kahverengidir ve genellikle beyaz bir yüzleri vardır.

Porsuklar yalnız hayvanlardır ve sadece çiftleşmek için bir araya gelirler. Dişi porsuklar, 2-4 yavrudan oluşan bir yavruya kadar doğum yapar. Yavrular yaklaşık 6 ay boyunca anneleriyle kalırlar.

Kaynak: Gerçek Gündem

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