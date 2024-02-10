Ankara'da şehre indi, görenleri korkuttu!

Ankara'nın Nallıhan ilçesine kurt indi. Görenlerin korkuya kapılmasına neden olan kurt, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sabah saatlerinde yiyecek ararken Nasuhpaşa Mahallesi'ne kadar inen kurt, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Reyhan Korkmaz, AA muhabirine, sabah saatlerinde evinin bahçesine çıktığında buradaki çöp tenekelerini dağıtan kurdu gördüğünü söyledi.

"ÇOK KORKTUM"

Kurdu cep telefonun kamerasıyla kayda aldığını anlatan Korkmaz, "Kurdu bahçemde gördüğümde çok korktum, şaşırdım. Fotoğrafını çekince bahçemden kaçtı" dedi.

Ankara'da şehre indi, görenleri korkuttu! - Resim : 1

KURT

Kurtlar, köpeklerin atası olan etobur memelilerdir. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın birçok yerinde bulunurlar. Kurtlar, genellikle gri veya kahverengi kürklü büyük hayvanlardır. Sürü halinde yaşarlar ve avlarını birlikte avlarlar.

Kurtlar ekosistemde önemli bir rol oynarlar. Av sayılarını kontrol ederek avcıl ve av arasında dengeyi korumaya yardımcı olurlar. Kurtlar ayrıca tohumları dağıtarak ve leş yiyerek bitkilerin büyümesine yardımcı olurlar.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ankara
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