Adana'da sabahın erken saatinde geldiler, binbir emekle dikimini yaptılar: Dönüme maliyeti 20 bin TL!

Adana'da sabah saatlerinden itibaren kumlu tarlalara gelen işçiler, karpuz fidesi dikimi gerçekleştirdi. Su içeriği ve C vitamini zenginliğiyle ön plana çıkan karpuzun yetiştirilmesine kadar maliyeti dönüm başına 20 bin TL'yi buluyor.

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Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4 buçuk milyon ton ile 2. sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan Adana'da fideler, Karataş ilçesinde toprakla buluştu.

Sabah saatlerinden itibaren kumlu tarlalara gelen işçilerin bazıları toprağı düzeltirken, bazıları fide çukurlarına gübre yerleştirdiği toprağı, fide ekimine hazır hale getirdi. Dikilen fidelerin soğuktan korunması için üstleri naylonla kapatıldı. İşçilerin bin bir emekle diktikleri ve deniz kumunda yetişecek karpuzlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinde gitmesi halinde Mayıs ayının ikinci haftasında hasat edilerek pazarda ilk tescilli karpuz olarak satılacak.

"MALİYETİ 20 BİN TL"

Karpuz ekimi sırasında İHA'ya konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu sene karpuzun bir dönüme maliyeti 18-20 bin lira arasında değişmekte. Fidenin tanesi 15-18 lira arasında değişmekte. Adana karpuzu bir marka. Tadı, rengi ve aromasıyla dünyada bilinen bir ürün. Turfanda karpuz çıktığında İran’dan ülkemize karpuz girmemekte. Son 2 yıldır Adana karpuzu Avrupa, Rusya ve birçok ülkeye gönderiliyor" dedi.

Adana'da sabahın erken saatinde geldiler, binbir emekle dikimini yaptılar: Dönüme maliyeti 20 bin TL! - Resim : 1

KARPUZ

Karpuz, serinletici ve lezzetli bir yaz meyvesidir. Su içeriği yüksektir ve C vitamini, potasyum ve likopen gibi besin maddeleri bakımından zengindir.

Karpuzun birçok sağlık faydası olduğu bilinmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Hidrasyona yardımcı olur: Karpuz yüzde 92 su içerir, bu da onu sıcak havalarda serinlemek için harika bir besin haline getirir,

- Kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir: Karpuz, kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olabilecek potasyum bakımından zengindir. Bu, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Karpuz, likopen bakımından zengindir. Likopen, kansere karşı koruma sağlayabilecek bir antioksidandır,

- Göz sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir: Karpuz, A vitamini bakımından zengindir. A vitamini, göz sağlığı için önemli bir besindir,

- Cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir: Karpuz, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, kolajen üretimini destekleyen bir antioksidandır. Kolajen, cildin güçlü ve esnek kalmasına yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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