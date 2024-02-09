Kış aylarında vücudu koruyor, piyasada kalmadı: Bulabilene kilosu 4 bin TL!

Kışın grip ve boğaz ağrılarına iyi gelen, kozmetik sanayide de kullanılan tıbbi papatyayı bulabilen vatandaşlar gramla satın alabiliyor.

Tıbbi papatyaya ilişkin İHA'ya bilgi veren aktar Kamuran Burcu, "Bir iki aydır papatya piyasada kalmadı. Bu tıbbi papatyadır. Uzmanların tavsiye ettiği. Kırlardan bahçelerden topladığımız papatya değildir. Bunun cinsi farklıdır. Kilosu da 4 bin lira oldu" dedi.

"HİÇBİR YERDE PAPATYAMIZ YOK"

Burcu, "Papatya ne işe yarar dersek, sakinleştirir, rahat uykuya dalmamıza yardımcı olur. Bunu da tavsiye ediyoruz. Öksürüğe iyi gelir. Bununda pek çok faydaları vardır. Hatta kozmetik sanayide de kullanılır. Saçların rengini açmakta yardımcı olur. Genç kızlarımız özellikle çok kullanırlar. Şuanda piyasada hiç yok. Toptancımız da bulamadık. Hiçbir yerde papatyamız yok" diye konuştu.

TIBBİ PAPATYA

Tıbbi papatya (Matricaria chamomilla), papatya ailesinin bir üyesi olan beyaz çiçekli bir bitkidir. Avrupa ve Asya'ya özgüdür, ancak şimdi Kuzey Amerika'nın birçok yerinde de yetiştirilmektedir.

Tıbbi papatya yüzyıllardır tıbbi olarak kullanılmaktadır. Özellikle iltihaplanma ve kaygıyı azaltmadaki etkinliği ile bilinir. Tıbbi papatya ayrıca sindirimi iyileştirmek, uykuyu teşvik etmek ve adet kramplarını hafifletmek için de kullanılabilir.

Tıbbi papatya, çiçekleri kurutulup çay halinde demlenerek veya topikal olarak uygulanabilen bir krem veya merhem olarak kullanılarak tüketilebilir. Genel olarak güvenli kabul edilir, ancak hamileyseniz veya emziriyorsanız tıbbi papatya tüketmeden önce bir sağlık uzmanıyla konuşmalısınız.

Tıbbi papatya'nın bazı faydaları şunlardır:

- İltihaplanmayı azaltır: Tıbbi papatya, flavonoidler ve azulenler gibi iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Bu, artrit, iltihaplı bağırsak hastalığı ve egzama gibi iltihaplanma ile ilişkili durumları olan kişilere yardımcı olabilir,

- Kaygıyı azaltır: Tıbbi papatya, sakinleştirici etkisi olduğu bilinen apigenin adlı bir bileşik içerir. Bu, kaygı, uykusuzluk ve stres yaşayan kişilere yardımcı olabilir,

- Sindirimi iyileştirir: Tıbbi papatya, mide bulantısını ve hazımsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilecek mide kaslarını gevşetmeye yardımcı olabilir. Ayrıca ishal ve kabızlığı tedavi etmeye de yardımcı olabilir,

- Uykuyu teşvik eder: Tıbbi papatya, rahatlamaya ve uykuyu teşvik etmeye yardımcı olabilecek sakinleştirici bir etkiye sahiptir,

- Adet kramplarını hafifletir: Tıbbi papatya, adet kramplarının şiddetini ve süresini azaltmaya yardımcı olabilir,

Tıbbi papatya, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanılabilir:

* Çay: Tıbbi papatyanın en yaygın kullanımı çaysal olarak demlenmesidir. Bunu yapmak için bir fincan kaynar suya bir veya iki çay kaşığı papatya çiçeği ekleyin ve 5-10 dakika demlenmeye bırakın,

* Tentür: Tıbbi papatya tentürü, alkolde papatya çiçeklerinin ıslatılmasıyla yapılır. Tentür, su ile seyreltilerek veya doğrudan ağızdan alınarak kullanılabilir,

* Krem: Tıbbi papatya kremi, topikal olarak uygulanabilen papatya çiçeklerinin özütünü içerir. Cilt tahrişi, güneş yanığı ve hemoroidleri tedavi etmek için kullanılabilir,

* Merhem: Tıbbi papatya merhemi, topikal olarak uygulanabilen papatya çiçeklerinin özütünü içerir. Yara iyileşmesini teşvik etmek ve ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem