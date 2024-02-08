Adana'da farklı hasat başladı, yurt dışından yoğun talep görüyor: Kilosu 12 TL!

Adana'da halk arasında 'kan portakal' olarak bilinen 'Smith red blood'ın hasadı sürüyor.

Dönüm başına 5 ton verim alınan ve yurt dışından yoğun talep gören portakalın, bahçede kilosu 12 TL'den alıcı buluyor.

"YURT DIŞINDAN BU CİNSE TALEP VAR"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu portakal ocak ayının 20'sinden sonra hasat yapılır ve şubatın ortasına kadar devam eder. Kışın hava sert geçtiğinde bu portakalın rengi daha kırmızı oluyor. Hava bu sene sert geçmediği için rengi çok kırmızı olmadı. Genelde bu portakal piyasada çok az tüketiliyor çok ekilmediği için. Yurt dışından bu cinse talep var" dedi.

KAN PORTAKALI

Kan portakalı, turuncu rengiyle bilinen bir portakal çeşididir. Kırmızı rengini, antosiyanin adı verilen bir pigmentten alır. Antosiyaninler, meyvelerde ve sebzelerde bulunan flavonoidlerdir. C vitamini ve antioksidanlar açısından da zengindirler.

Kan portakalı, taze olarak yenebilir, meyve suyu veya reçel yapımında kullanılabilir. Ayrıca salatalara, soslara ve tatlılara da eklenebilir.

Kan portakalı, Akdeniz bölgesine özgüdür. Türkiye, İtalya ve İspanya'da yetiştirilir.

Kan portakalının bazı sağlık faydaları şunlardır:

- Kansere karşı koruma sağlayabilir,

- Kalp hastalığı riskini azaltabilir,

- Görme yeteneğini iyileştirebilir,

- Bağışıklık sistemini güçlendirebilir,

- Cilt sağlığını iyileştirebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem